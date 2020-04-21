(22：20 更新內文)國際油價持續崩跌，紐約西德州原油(WTI)5月期貨價格周一崩跌至-37美元，創下史上首次負數油價紀錄，，加上外媒報導北韓領導人金正恩命危，導致亞股周二全面走跌，WTI 6月合約價格盤前一度暴跌40%，布蘭特原油價格失守20美元關卡。美股周二開盤大跌285.19點，暫收23,365.25點，隨後跌勢擴大至超過600點。

截至台北時間21日下午10點20分，道瓊指數下跌416.05點或1.76%、暫收23234.39點；標普500指數下跌53.14 點或1.88%、暫收2,770.02點；那斯達克指數下跌186.53 點或2.14%、暫收8,539.99 點。

台積電周二收盤價下跌9元、收在295元，300元大關再度失守。台積電ADR價格現報下跌1.33美元或2.53%、暫收51.26美元。

受到WTI 6月合約價格崩跌影響，美國期貨基金(USCF) 發行的USO(United States Oil Fund)、同時也是全球最大的原油期貨ETF宣布暫停交易，該檔ETF在盤前就大跌20%，USO也暫停發行新股。

(中時電子報)