就連保險套都出現缺貨潮！受到新冠肺炎影響，台灣曾出現搶購衛生紙、口罩等物資的狀況，沒想到由於全球最大的保險套生產商停產，造成保險套在某些國家、地區成為了被瘋搶的物資。

根據陸媒《每日經濟新聞》報導，全球最大的保險套生產商馬來西亞Karex因為疫情停產，雖然工廠在上月27日復工，但只有正常時期的一半，停產期間更是導致保險套的數量短缺１億個，而每年大陸會消耗上百億個保險套，零售商蘇寧國際的銷售數據也顯示，不少消費者為了未雨綢繆而紛紛囤貨。

蘇寧國際的數據顯示，4/1-20進口保險套的銷售成長了273.51%，尤其是4/20進口日當天的杜蕾斯（Durex）銷量暴增437.63%。

蘇寧國際的負責人則解釋，因為無法預測疫情會持續多久，又受到國外保險套短缺消息影響，不少使用進口保險套的消費者抓緊進口日當天的優惠時機，大量囤貨。

(中時電子報)