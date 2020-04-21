《女力報到》演員為防疫合唱〈微笑的力量〉。（TVBS提供）

羅平與李宣榕PK飆高音。（TVBS提供）

新冠病毒持續延燒，TVBS《女力報到》演員為防疫盡心力，〈微笑的力量〉MV已超過155萬人觀看次數，20日再加碼舉行「防疫多點愛」線上直播，演員楊晴、羅平、陳謙文、李宣榕、梁舒涵、鯰魚哥、梁瀚名、楊雅筑、王上菲、王沛語、尹彥凱、游小白、林曜晟等人線上合唱〈微笑的力量〉，短短10分鐘湧入1526人同時線上收看，網友大讚：「溫馨合唱版超好聽，感受到暖暖的力量。」

直播過程中，主持人游小白點名說：「李宣榕在〈微笑的力量〉中高音受粉絲好評，請男高音羅平出來與李宣榕唱〈生日快樂〉歌PK誰的音最高！」結果李宣榕一唱高音高到嚇死人，沒有人可以超過她，才過完生日不久的鯰魚哥跳出來說：「我都感受到了，大家對我的祝福，PK為我唱生日快樂。」

防疫期間演員們在家做防疫也不忘運動增強體力，鯰魚哥大方分享，因為運動中心沒有營業，都到家裡附近的操場跑步運動，跑一跑路人阿伯都會自然而然並肩走在一起，阿伯突然說：「ㄟ！要保持1.5公尺的距離！」鯰魚哥秒回：「啊都是你找我聊天的耶！」

前陣子李宣榕利用放假時間去玩飛行傘，讓自己擁有勇敢的力量，鯰魚哥笑說：「這個不止1.5公尺，應該有1.5公里，空氣很新鮮沒有病毒。」也走向戶外的梁舒涵最近迷上騎Ubike，她說：「這時候多一點運動，是可增強抵抗力去對抗病毒的。」

〈微笑的力量〉4／24 (五) 00：00起Apple Music、KKbox 等平台全球上架都可以收聽，所有產生的費用將會全數公開化以「TVBS女力報到」及「星火映畫股份有限公司」共同名義全數捐贈予國家防疫相關單位「衛生福利部疾病管制署」等機構。

(中時 )