日本16歲女高中生重川茉彌是小有人氣的模特兒，也被邀請參加戀愛實境節目《今天開始愛上你》，她今(21)日突然在Instagram和推特曬出多張超音波照片，承認自己已懷孕8個月；而腹中胎兒的爸爸是她參加戀愛節目配對到，年僅17歲的YouTuber前田俊，消息曝光後震驚許多人。

今日茉彌閃電在各大社群平台發文，附上一系列超音波照片，坦言「其實（我）已經懷孕8個月，現在很健康，之前早已經和俊（前田俊）一起生活，準備迎接愛的寶寶誕生」；她也補充說，兩人預計6月份登記結婚。

重川茉彌目前就讀高中二年級，課業之餘從事模特兒工作，先前參加戀愛實境節目，迅速和節目中配對成功的17歲YouTuber前田俊熱戀；其實3月15日茉彌才發文慶祝兩人交往一週年，沒想到才過了一個月就爆出未婚懷孕的消息，引起網友們熱議，儘管被質疑是否不合法或是為何不做避孕措施，但仍有粉絲支持，留言恭喜他們。

(中時電子報)