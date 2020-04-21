醒吾高中與花蓮體中踢到PK戰。（嵌入自FOX體育台臉書粉專）

高中足球聯賽（HFL）今天進行高女組決賽，擁有林欣卉、粘菁云兩位成年隊國腳的醒吾高中，矢志包辦國、高女組雙料后冠，卻遭遇花蓮體中頑強抵抗。兩隊鏖戰120分鐘以1比1戰平，PK戰醒吾頭3點全部踢丟，讓花體以3比1勝出，贏得隊史第6座HFL后冠，也是2017年以來首冠。

北門高中氣走花蓮高農，舉起自2014年以來首做HFL冠軍金盃。（高中體總提供）

高男組方面，北門高中靠林琨翰在第84分鐘跟進補射破門，以1比0氣走花蓮高農，贏得暌違6年的HFL冠軍，也是隊史第5冠。

「這座冠軍是學生的拚勁贏來的，我只是用嘴巴罵人而已，」花體教頭朱文彬賽後把功勞歸給球員，至於PK戰4踢3中的穩健表現，朱文彬則說：「複賽回去就在練（PK），心想應該有機會用到。」

花體封后，球員將總教練朱文彬丟到空中慶祝。（高中體總提供）

醒吾去年包辦國、高中雙后，主將林欣卉、粘菁云和曾筠雅都還在陣中，且增加了木蘭聯賽的經驗值，賽前被看好能夠衛冕。第28分鐘粘菁云左前場自由球打中右下門柱，林欣卉剛好在門前補射破網，助醒吾先馳得點。

醒吾早早進球，卻沒能向去年決賽那般摧枯拉朽，6分鐘後換花體自由球吊門，醒吾門將卓昀蓁沒將球抱穩，被一旁的黃湘怡強勢撞入門內，花體扳成1平。隨後花體奮力阻擋醒吾攻勢，門將王剴璇下半場用腿擋出粘菁云在小禁區邊緣的射門，更是關鍵，雙方延長30分鐘均未進球，逼入PK大戰。

醒吾第1點PK粘菁云踢中左下門柱。（高中體總提供）

PK戰醒吾先踢，未料首點粘菁云就射中左下門柱，接著曾筠雅踢中間被王剴璇擋出，花體黃可欣、簡奇陞則都一蹴而就。第3點林欣卉承擔醒吾0比2落後的巨大壓力，竟然一腳踢飛。儘管卓昀蓁隨後擋出林雅萱的射門，第4點陳彥文也順利踢進，醒吾仍無法阻擋楊薰瑋的左腳破門，衛冕夢碎。

(中時 )