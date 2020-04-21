知名飲料大廠黑松旗下「茶尋味」繼新日式綠茶、台灣青茶後，今年再推出全新「贅沢煎茶」口味，黑松表示，該款主打100％使用日本茶葉，融合沿襲日本經典製茶法的宇治煎茶，以及保留茶葉鮮甜滋味的靜岡一番煎茶，並以溫差萃取工法，打造入口清爽、喉韻甘甜的全新即飲茶！

值得一提的是，黑松茶尋味今年度的品牌代言人，特別找來日前甫以《想見你》一劇竄紅的「國民男友」許光漢擔綱代言人，就是看上他清新溫暖的形象，符合黑松茶尋味的品牌精神。

黑松表示，全新贅沢煎茶已於4/8起在各連鎖通路上架，許光漢全新廣告也於4/17上線，4/24起將展開數位活動「茶尋味許光漢專聊天室」，粉絲們不想錯過，可以鎖定黑松茶尋味粉絲專頁。

黑松指出，「茶尋味」自2017年上市以來，陸續推出新日式綠茶、台灣青茶兩種口味，頗受消費者好評，今年推出的全新「贅沢煎茶」，不同於市售的即飲茶，強調100％使用日本茶葉，以特殊的溫差萃取工法，高溫萃取宇治煎茶香氣、低溫凝聚靜岡煎茶鮮甜滋味，打造出「香中帶韻 甘之如飴」的鮮甜口感新層次，讓消費者在家也可以享受日本風味。

(工商 )