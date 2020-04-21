海軍敦睦艦隊為我國最大宗群聚感染，目前已有27名官兵確診，疫調足跡遍佈全台10縣市，讓指揮中心及國人都相當憂心。中央疫情管制中心日前透過發送細胞簡訊，提醒民眾注意曾與確診個案處於同地點，沒想到此舉反而引發夫妻失和，讓身心科醫師林耕新痛批：「是故意要造成社會恐慌嗎？」

林耕新21日在臉書發文指出，他的個案因收到磐石號確診病例電子足跡細胞簡訊，結果引起家庭紛爭，被太太趕去住防疫旅館，但個案根本沒去過指揮中心公布的地點；另一名個案是患有嚴重潔癖的女士，她平時嚴守防疫措施，但因家住在北高雄某百貨附近，收到了同樣的細胞簡訊，讓她擔心到徹夜未眠。

林耕新表示，細胞簡訊的立意是當感染源不明時，提醒民眾自我保護、管理的依據，或許造成困擾與焦慮，但也是防治疫情擴散的必要之惡。但是林耕新認為，全面發放電子足跡遍及的細胞簡訊，是個魯莽且不必要的做法，不但會造成社會嚴重恐慌、商家生意一落千丈以外，民眾的心理健康也會因此受損。

當初鑽石公主號是因為感染源不明，不得不使用細胞簡訊提醒，但林耕新強調，「磐石軍艦情況不同，已經進行全面篩檢與隔離，怎能等同處理呢？」針對政府所採取的措施感到相當傻眼，他也因此痛批：「身為一位身心科醫師，對於這種亂槍打鳥式的作為，極可能更造成民眾恐與社會動亂，我嚴正反對！」

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(中時電子報)