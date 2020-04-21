針對磐石艦爆發疫情，蔡英文總統今天表示，國防部嚴德發部長已向她自請處分。「我告訴他，目前最重要是確保整體國軍防疫與疫調工作，用最高標準盡速進行」，她要求嚴德發應持續調查，釐清問題癥結，並將調查的階段結果隨時向社會說明，待完整調查後進行相關人員的懲處。

蔡英文今晚在臉書表示，針對磐石艦爆發疫情，國防部嚴德發部長今天已向她自請處分。她要求在當前台海情勢下，國軍絕不能因為本案，影響國軍日常的戰力整備和國家安全的維護任務。

蔡英文表示，她要求嚴部長，國防部應坦誠面對問題，現階段國軍更應該積極強化防疫作為。在初步的調查中，國防部已整理出四大缺失，部長也將主責的將領調離現職。本案應持續調查，釐清問題癥結，並將調查的階段結果隨時向社會說明，待完整調查後進行相關人員的懲處。「我也請行政院負責相關業務的羅秉成政委，繼續督導本案的進度」。

她說，該坦承的絕不隱匿，該負責的絕不逃避。勇敢面對，才是國軍本色。調查和檢討，只是一個開端，嚴部長更重要的任務，是徹底改變導致這次缺失的根本問題。

面對疫情擴散的風險，她要求本案所有相關人員，務必配合疫情指揮中心的疫調及國防部專案小組的調查，不得有所隱瞞。對於接受疫調的相關人員，「我也請社會給予當事人空間，尊重他們的隱私。」

(中時 )