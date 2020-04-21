「白陽聖廟」之興建，乃為紀念白陽祖師奉天承運，開辦普渡三曹，繼以白陽眾弟子乘願下凡，繼往開來，捐贈人湯文萬先生與陳鴻珍前人宿世因緣深厚，正值總會商議興建紀念廟一事，1994年至今歷經20餘年，湯文萬耗資近10億元，已全數轉贈總會，並於10月17日落成啟用。

一貫道總會假發一崇德台北道場於2020年4月18日「崇德文教紀念館」舉辦「第九屆第一次會員代表大會」、「白陽聖廟第二屆第二次信徒大會」及「中華文化聯合交流促進會」暨「中華一貫道全球總會」成立聯合大會，為團結一貫道道親，促進各組線交流，道傳世界、渡眾救劫，並於會上特別感謝湯文萬總裁的貢獻與付出，特聘為總會榮譽總顧問及白陽聖廟永久榮譽總顧問。

1988年一貫道成立總會立案至今30餘年，在歷任理事長及理監事的共同努力中，開創對外行政一個重要的平台，同時於2012年成立「中華文化聯合交流促進會」，以發揚中華傳統文化，並與兩岸四地及世界各地之交流為主要業務。

回顧2019年工作重點有社科院泰國調研、印尼龍目島救災捐贈組合屋、「中華文化在海外華人華僑的傳播與傳承」學術調研期中研討會、社科院澳大利亞調研等，9月本會榮獲內政部頒贈全國性社會團體公益貢獻銀質獎，11月內政部與總會合辦「108年度內政部第十屆宗教事務諮詢委員參訪暨座談會」，一貫道獲政府及社會各界之肯定。

年度工作配合白陽聖廟落成啟用、師尊師母傳道90週年感恩大會，一貫道學術研討及國際學術研討會，以及配合政府推行政令、社會慈善事業及淨化人心之經典講座等。

(中時 )