台26線港仔至旭海段素有「祕境26」之稱，依傍太平洋又沿途多奇石礁岩，但因路窄大車行駛危險，多年來不開放遊覽車通行，在地居民深感「禁行」有礙觀光發展，一直期盼政府能有所通融，而公路總局楓港工務段經多次協商後，預計6月間有條件放行。

楓港工務段段長鍾漢賢指出，經與專家、學者到場勘察後，訂出1套有條件的放行方案，規則是每日早上7點至中午12點放行北向、即港仔往旭海方向，下午12點30分至傍晚5點30分放行南向、即旭海往港仔方向，而若遇中科院軍演及天候因素不佳時則不放行。

「前提是要申請通行證！」鍾漢賢強調，因該路段路寬僅5.5至7米，在一些瓶頸路段根本無法會車，加上又無法拓寬，所以公路局得嚴格把關才能保障用路人安全，因此並非全面開放遊覽車等大客車通行，而是有條件的，除要配合時間規定外，還需先向工務段申請通行證許可。

他說，各界都在關注該路段是否放行遊覽車，環保團體也提供總量管制的建議，盼能保護該路段的原始風貌，而此有條件放行方案在與縣議員陳文弘等人協商後，目前待送交通部審議，若進行順利將在6月開始試辦，之後也會視狀況做滾動式調整，達到多贏局面。

(中時 )