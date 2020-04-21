近日，服裝品牌Esprit在線上和線下展開了「跳樓價」促銷。這是Esprit關閉國內全部門店的倒計時，Esprit表示北京地區的直營店將於4月底全部關停。Esprit會員服務熱線也表示，Esprit將於2020年5月底關停全部大陸門市。

這並非疫情的衝擊，事實上，一切動作遵循著已有的時間表。2019年12月，Esprit母公司思捷環球控股有限公司（下稱思捷控股）與服裝公司慕尚集團成立合資公司，當時慕尚集團表示，Esprit在內地的全部門店都將於2020年中關閉，銷貨也將在2020年中前後結束，以重塑Esprit現有的品牌定位、管道和貨品。

Esprit對台灣人來說，也早脫離大家的印象，台灣人對它了解，只知道它是大明星林青霞先生邢李㷧的公司，但其實自2002年邢李㷧自全球統一Esprit各地分公司，同時上市之後，他就開始逐步出脫他擁有的42%持股，2006年幾乎出清持股，套現累積約233億港元(約900億台幣)，那時起邢李㷧不再跟這家公司有關係，而那是還是Esprit的高峰時期，不愧是個精明的商人。

其實Esprit也不是邢李㷧所創立的公司品牌，1960年代末，一對美國夫婦道格拉斯·湯普金斯（Doug Tompkins）和蘇西·羅素（Susie Russell）創立了這個品牌，1972年邢李㷧從香港代理商入手，到1989年創辦人夫婦離婚，他也順勢買下了這家公司，並將Esprit這個品牌成功推向全球，成為全球知名的潮牌。

接著Esprit以港資的優勢進入大陸市場，立刻造成一股風潮，接著也進入台灣市場市場，最佳代言人當然就是跟他在1994年結婚的林青霞，所以Esprit也一度是台灣市場熟悉的品牌。2002年，思捷控股完成了Esprit剩餘股權的收購，正式完成「統一大業」，Esprit成為第一個由中國人掌控的國際化品牌。收購完成後，Esprit股價一路大漲，市值一度達到了1770億港元，持股42%的邢李㷧也成功躋身世界500強富豪。

但精明的邢李㷧很快就看到時代潮流正在轉變，Zara、UNIQLO(優衣庫)等快時尚的興起，他也毫不遲疑的放棄了這個品牌，陸續出脫持股，獲利233億港元。他的先見之明很快就成真的，優衣庫、Gap等陸續進入大陸市場，Esprit也跟著邢李㷧的離開走下坡。可以說，Esprit的衰落很大程度就是由於快時尚品牌的崛起。

最終，Esprit還是沒能逃脫「賣身」的命運。2019年底，Espriy母公司思捷控股與慕尚集團在國內成立合資公司，並開始逐步關閉大陸店舖，慕尚集團將向合資公司的註冊資本投入6000萬元，並持有合資公司60%的權益。接手Esprit的慕尚集團是一家覆蓋男裝、運動裝等品類的港股上市公司，旗下擁有GXG、Yatlas和2XU的品牌。思捷控股僅剩下可憐的14億港元市值，相比巔峰時期蒸發了99%。

(中時電子報)