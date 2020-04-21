有「本土劇女神」之稱的女星陳珮騏經常飾演8點檔裡的反派角色，精湛演技總是讓觀眾看得牙癢癢，也深受不少粉絲喜愛。而陳珮騏私下也熱衷於做公益，一直以來相當關懷流浪動物，也會在社群媒體上分享相關資訊，但近日她愛護流浪動物的舉動卻引來網友批評，而她也不甘示弱在臉書回嗆。

陳珮騏20日在臉書貼出一張圖片，一名網友留言表示「真心勸妳分一些給人類的慈善機構，對妳更好，會事半功倍。」陳珮騏看完後相當生氣，在臉書回應這名網友，「我知道，這世界不會人人和我一樣，也不一定要誰認同，但侵門踏戶來說這些就莫怪我無禮了。」

（圖／翻攝陳珮騏臉書）

陳珮騏表示，「真心勸你愛不分族群、不分形體。愛沒有分別，不會因為助什麼樣的生命就事半功倍」，她表示自己除了動物以外，也經常幫助人類，只是很少提而已，因為世上有太多人認為「人類最大」，所以動物世界需要更多人幫忙發聲，她也因此將大多心力投入動保團體，陳珮騏也狠酸這名網友「也因為很多人像你一樣，讓我更因此喜歡動物的單純和無辜，更決心動保路上我會持續堅持！」最後她也表示「認為人類獨大的就請慢走不送了吧」，同時強調自己不愛和網友論戰，但是「該戰就戰」。

貼文一出，許多網友也紛紛留言表示支持，「只要是做善事，何須分類？」、「這是個人自由，毛孩也是需要有善心的人關懷」、「也管太多，說不定自己連做都沒做，只出一張嘴。」

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(中時電子報)