張安樂演講海報，主題為「與青年對話，了解時事、關心未來」。（翻攝自批踢踢／袁庭堯高雄傳真）

中山大學校長鄭英耀的聲明及道歉信。（國立中山大學提供／袁庭堯高雄傳真）

批踢踢網友爆卦，中華統一促進黨總裁張安樂21日受邀到國立中山大學演講。校長鄭英耀晚間特地發信聲明強調，邀請有恐嚇及組織犯罪前科的人到校分享政治願景，已逾越學術倫理，「痛心疾首、不能自己」地向學生及社會大眾道歉。

張安樂應中山大學「當代台灣政治發展」課程教授陳世岳之邀演講，主題為「與青年對話，了解時事、關心未來」，吸引數十位學生聆聽。據了解，該演講為中山西灣學院博雅教育中心主辦。

校方得知該事件，第一時間強調純屬陳世岳個人行為，該課程原本目的是要讓同學瞭解台灣不同時代的政治發展及不同政治傾向的新政黨之理念，校方基於尊重老師個人教學自主，不會事先審查邀請講員的名單。

鄭英耀於晚間9時許透過Email發出聲明強調，該活動已違背知識人的學術份際、濫用了社會授予大學的講學自由，深不以為然。

鄭英耀表示，大學自由是以自律為基礎，大學的多元是為了追求真理與公義，邀請非為公義的爭議性人物來校演講，不是敎育的宗旨。心目中一流的大學，除了傳授各種知識並培養同學獨立思考的能力之外，同時也要幫助同學發展出清晰與堅強的倫理原則，讓同學在面對道德困境時，能夠評估各方論點進行決策。

鄭英耀強調，在政治學相關課程中討論左右政治傾向與藍綠政治組織完全沒有問題，但邀請有恐嚇及組織犯罪前科且迄今仍以暴力威脅國家安全的人士來校分享政治願景，已逾越基本的學術倫理。身為校長，對此事痛心疾首，不能自己，也向所有同學致歉。

校方也強調，未來會針對教師邀請講員做過嚴謹的把關，該案也絕對不會使用「高教深耕計畫」支付任何經費。

(中時 )