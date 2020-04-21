大陸教育部本月9日宣布今年暫緩陸生來台政策，消息一出，台灣學界嘩然。不過陸生聯招會21日下午在臉書宣布，今年台灣大專校院仍可招收應屆畢業的台灣陸生，據了解，這應該是兩岸招生對口單位在大陸教育部片面做出決定之後的緊急協商。

根據陸生聯招會官方網站和臉書粉絲專頁，今年台灣大專校院僅能招收應屆畢業的台灣陸生，至於網路報名時間還未公布。換句話說，今年只有台灣的學士班畢業陸生可以申請台校碩士班，以及碩士班畢業陸生可以申請台校博士班。據了解，這是出於兩岸招生單位也就是陸生聯招會及海峽兩岸招生服務中心的共識。

不過目前究竟各家大學校院可以招收多少碩博陸生，名額都還沒有開出來，陸生聯招會官網也未顯示。據了解，基本上名額應該會比照去年，因為過去三年都一樣1500名，其中碩士1133名，博士367名。

今年一大變革是報名採取網路報名繳費，因此不管陸生現在人在那裡，是否已回大陸，一旦他們申請並獲得錄取，只要疫情告一段落，台灣重新開放陸生來台，109學年度他們還是可以來台就讀碩博士班。

4月9日大陸教育部宣布決定暫停2020年大陸各地各學歷層級畢業生赴台升學就讀的試點工作，當時連海峽兩岸招生服務中心事先都未被告知。實踐大學校長陳振貴表示，事後經過兩岸對口單位進一步協商，「初步做出上述決定，的確不容易，顯示大陸對陸生赴台升學這個民間交流的管道並沒有完全關閉，是好事一樁。」其實陸生在大陸考研非常競爭，十分困難，而且他們也知道台灣高等教育尤其碩博士班資源豐富，辦學品質不錯，能夠開放陸生赴台就讀碩博士學位，對他們而言是項利多，何樂不為。

陳振貴表示，從這件事情看來，兩岸民間交流還是開放的，並未完全受到兩岸政治的影響。雖說以招生期程而言，已經有點遲了，但如果教育部能夠儘速公布核准文，各校一定會全力以赴，它對今年少子化碩博士班的招生而言，簡直是久旱逢甘霖。

(旺報 )