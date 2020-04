韓國男團GOT7 20日帶著新專輯〈DYE〉回歸,橫掃多國音源榜,昨也線上直播回歸舞台,雖然因為新冠肺炎疫情的關係,粉絲們無法到場同樂,但GOT7就用特別的方式讓粉絲也「來了」。

GOT7昨一連表演〈Not by the Moon〉、〈Aura〉、〈Love You Better〉等新歌,雖然鳥寶寶(GOT7粉絲名)們到不了現場,但他們還是為鳥寶寶們在台下留了位置,特別的是,他們在每張椅子貼上粉絲的名字,讓粉絲們感到十分暖心,不禁直呼「天啊,太有心了」、「這超有sense」。

(中時電子報)