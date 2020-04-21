針對高雄市長韓國瑜指海軍敦睦艦隊有92名官兵拒絕配合疫調，中央流行疫情中心指揮官陳時中認為「高雄市府用電話做疫調才會衍生其他問題」，國民黨革實院副院長、台北市議員游淑慧大酸「疫調不用電話，都要面訪？原來地方都在逆時中」、「高雄市衛生局同仁未來只好『慷慨就疫』順時中，做好防護措施再上。相信阿中部長絕對沒有搞針對。」

游淑慧在臉書發文說，疫調不用電話，那都要用面訪？啊，萬一面訪個案日後確診，那執行疫調的公務員，豈不是也要連帶隔離？慘了，原來疫調工作，我們地方都在逆時中嗎？因為台北市也是「以電訪為主，親訪為輔」耶！

她說，疫調工作是縣市政府衛生局的責任與業務；但由於接受疫調的個案是「具有感染風險的人」，所以為了保護執行疫調的同仁，似乎避免採取「面對面的近距離接觸」為佳；誰知道這些需疫調個案，日後那些會確診。

游淑慧說，但若陳時中部長指示，以後高雄的疫調人員都不宜電訪，必須親自面訪，那麼高雄市衛生局就記得要遵照衛福部的「疫情調查及接觸者追蹤指引」；其中有特別說明「疫調人員如需與個案近距離接觸，則應採取適當的感染管制防護措施(參考感染管制指引個人防護裝備建議）」。

游淑慧酸說：「唉，阿中部長指示了，那麼高雄市衛生局同仁未來只好『慷慨就疫』順時中，做好防護措施再上。嗯，我相信阿中部長絕對沒有搞針對。」不過，禍是國防部闖的，受苦、擦屁股的是各地方政府，還請阿中部長要多體諒和保護，已經辛苦3個月的地方基層公務員。

游淑慧諷刺地標注「疫調又不是機場喝咖啡」，還歪樓地說：「原來連最複雜的疫調工作都是地方政府在辦理，那中央部會的長官們，到底有什麼重大防疫需求，72天要用掉2836萬片口罩？」

(中時 )