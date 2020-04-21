總部設在倫敦的國際人權組織「國際特赦」組織21日發表年度報告表示，儘管去年全球執行死刑數量是過去10年來最低的，但中國大陸仍然是最多的國家，相信處決了數以千計的死刑犯，但具體人數則是國家機密。

美國之音網站引述國際特赦組織的報告說，2019年5個執行死刑最多的國家依次是中國大陸、伊朗（至少251人）、沙烏地阿拉伯（184人）、伊拉克（至少100）人和埃及（至少32人）。

報告表示，無法獲得中國大陸官方執行死刑人數的統計，因為這類數字仍然保密。不過，國際特赦相信應該是數以千計。

國際特赦組織還稱，其他一些主要死刑國家，包括伊朗、北韓和越南等，繼續掩藏各自使用死刑的情況，限制外界獲取執行死刑的信息。

國際特赦組織強調，缺乏透明度的情況使得確認許多國家的執行死刑人數非常困難，相信具體執行死刑人數應當更高。

報告表示，全球有106個國家從法律上廢除了所有犯罪行為的死刑懲罰，142個國家從法律及執行層面都取消了死刑。

(中時 )