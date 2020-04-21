華爾街日報報導，大陸已經與一些國家接洽，討論放鬆邊境管制的可能性，以允許恢復一些商務旅行，這是重啟因新冠疫情陷入停滯的經濟活動的更廣泛努力的一部分。一些國家已對北京的提議正面回應。

報導引述知情外交官表示，隨着中國暗示在遏制國內疫情方面取得初步成功，中國官員最近幾周提議採取措施，為與來自亞太地區十幾個國家的外國同行的必要旅行提供便利。

外交官們表示，中國官員已經在正式和非正式場合向日本、韓國和東南亞等國政府的官員提出了這一想法。根據政府聲明，韓國和新加坡已正式同意討論如何為與中國的必要旅行提供便利。

一些外交官表示，北京方面還與一些歐洲國家接觸，希望允許一些維持供應鏈所需的旅行。具體是哪些國家還無法確認。

大陸的旅行限制措施屬於全球最嚴格之列，目的是阻止新冠疫情再次傳入中國。這次疫情最初在大陸暴發。自3月下旬以來，大陸暫停了幾乎所有外國人的入境，並將國際航線限製為每周一個航班；在推出該措施的幾周前，大陸曾敦促其他國家不要限制進出中國的旅行，稱這種限制違反了世界衛生組織(World Health Organization, 簡稱WHO)的指導意見。

中國提議放鬆管制的背景是，中國正加緊努力恢復經濟活動，並修復因大規模檢疫和邊境關閉措施而受阻的全球供應鏈。上周五中國公布，今年前三個月國內生產總值(GDP)較上年同期萎縮6.8%，這是自1992年中國開始報告季度GDP數據以來的首次萎縮。

上述外交官表示，中國的提議將豁免企業高管等某些旅行者當前面臨的旅行限制，並簡化其需要通過的健康篩查措施。一些官員將這些提議描述為 “綠色通道”或“快速通道”出入境安排。

外交官們稱，一種可能性是讓參與國家的政府彼此認可新冠病毒檢測結果，這樣潛在的旅行者就可在離境前而非抵達後接受檢測，從而不需接受目的地國家的強制性隔離觀察措施，使他們能立即在當地開始開展業務。

高管們表示，雖然企業現在經常通過電話會議舉行會談及開展其他活動，但對於許多擁有跨國利益的公司來說，保持一定量的差旅活動仍然是維持日常運營所必不可少的。

據知情人士透露，中國已開始與韓國和新加坡討論如何為必要的旅行提供便利，不過目前還不清楚這些措施何時可能實施。據中韓兩國外交部的聲明，在上周五的一次視頻電話會議上，中韓高級外交官員同意建立兩國重要商務、技術等急需人員往來“快捷通道”。

據來自韓國產業通商資源部(Ministry of Trade, Industry and Energy)的信息，該部長官成允模(Sung Yun-mo)在與中國商務部部長鐘山進行的一次單獨通話中表示，韓國政府希望中國政府允許商務人員，特別是中小企業商務人員，進行赴華緊急商務旅行。據中國外交部和新加坡外交部的一份聯合聲明，本月早些時候，兩國同意探討為必要人員往來提供便捷通道，並維護貿易暢通、確保供應鏈穩定。

該報道引述了解相關討論內情的人士稱，時間安排將取決新冠疫情在每個相關國家的發展情況。

其中一位知情人士稱，許多細節尚未敲定，比如哪些類別人員將獲准旅行，他們可以到訪哪些地理區域，以及此類安排何時啟動。據知情外交官透露，中國接洽的一些國家尚未跟進，因為還不確定各自國內疫情何時能改善到允許他們放鬆旅行限制的程度。日本上周四宣布全國進入緊急狀態，以努力遏制新冠疫情，日本此前曾宣布一些主要城市和都道府縣進入緊急狀態。

據一位知情人士透露，泰國仍處於緊急狀態，相關規定至少執行到4月30日，此間禁止非居民外國人入境，而且該國還沒有準備好與中國討論放鬆邊境限制。

(中時 )