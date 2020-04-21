「世界地球日」今年第50週年，台灣自然科學界的82個學研單位、143位專家首度一同參與具名連署，今（21）日並舉行記者會，但是，新興科技媒體中心計畫主持人、台大國發所教授周桂田表示，一向以科技發展治國的台灣，多數政策決策者與社會菁英僅把氣候變遷為環境議題，不能警覺氣候緊急狀態對經濟、社會的重要性。

「我們已進入氣候緊急狀態！」，今天出席記者的6位學者齊聲向社會大眾呼籲，全世界不僅有新冠病毒的重大危機，氣候緊急狀態更是迫在眉睫，兩者帶來的災難本質相同，存在高度不確定性、擴散迅速、會衝擊不同領域，一旦發生便難以回復，現在朝野積極應對疫情，可是對於氣候變遷議題卻「未能警覺」。

周桂田說，政府應積極回應科學家們的呼籲，如同這次COVID-19疫情超前部署，台灣也應對氣候緊急狀態快速展開行動，展現政府、企業與民間彈性、創新的韌性與做為全球公民、社會與國家的強勁量能。

星展銀行（台灣）企業及機構銀行處處長暨永續委員會主席羅綸有指出，世界地球日50周年當前，為了降低在營運過程中所產生的環境衝擊，星展致力落實各項節能減碳措施，並進一步結合銀行本業，發行永續指數連結貸款、參與再生能源聯貸案、推出綠色存款，今年發起新的倡議「食物零浪費」（ZeroFoodWaste），呼籲大眾從源頭開始珍惜食物，並透過預防舉措，讓資源達到更好的運用。

(工商 )