鼓勵「金融國家隊」力挺產業，金管會主委顧立雄今日表示，將雙管齊下祭誘因，一是用央行2,000億貸款出去的放款金額，銀行提列的備抵呆帳率由原本的1％調降為0.5％；二是中央存保公司提供1.8億元作為各銀行貸款競賽的獎勵金，在貸款金額、件數、效率三方面表現前三名的銀行，可以抵繳存款的保險費用。

顧立雄指出，為提高銀行放款誘因，已和央行達成共識，不管公、民營銀行，用央行2,000億貸款出去的放款金額，銀行提列的備抵呆帳提撥率降到0.5％，銀行成本可大幅降低，以鼓勵銀行積極承作紓困貸款。

其次，顧立雄表示，目前各銀行要繳存款理賠準備金的保費一年差不多100億元，金管會與中央存保公司商議，決定從中提撥1.8億元並訂定獎勵標準，提供給承作紓困貸款績效優異的銀行，做為保費折抵優惠，獲獎銀行可以少繳保費。

顧立雄說，獎勵將分為三組，金額組、件數組、效率組的前三名銀行都可以抵繳保費，金額組會分為貸款的絕對金額、相對金額進行比賽，件數組則是就貸款的件數比賽，效率組則就核貸天數進行競賽。

顧立雄說，獎勵方案分兩階段，第一階段是3月1日到6月30日為止做一個評比，另外，6月30日再到9月30日整期做個評比。1.8億元分為今年、明年兩年度各別9,000萬元，可以讓前三名得獎的銀行，用來折抵當年要繳交的理賠準備金保費，這是很實際的獎勵。

龔明鑫強調，國家跟銀行一定會挺企業，政府對銀行也力挺到底，紓困貸款運用信保機制，提供八到九成的信用擔保，有些項目甚至十足擔保，也對銀行行員提供免責條款，讓金融機構沒有後顧之憂。

龔明鑫表示，接下來銀行的兩大任務，是因應50萬名勞工低利貸款，與約50萬戶的小規模營業人貸款，共100萬名客戶的需求。

他說，紓困貸款是最早推出的政策，服務族群也越來越完整，剛開始針對中小企業，後來納入非中小企業、超大型企業，現在還有針對小型營業人與勞工個人的方案，已經慢慢完整紓困貸款的服務族群。

(工商 )