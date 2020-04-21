若能控制疫情 IMF：印度明年經濟成長逾7％ 22:072020/04/21 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國際貨幣基金（IMF）預估，若印度政府能控制好新冠肺炎疫情、結束全國封鎖措施，同時實施更多經濟紓困方案，那該國經濟明年財年（2021年4月起）可望彈升至成長7.4％，至於本財年（截至2021年3月止）經濟成長率預測為1.9％。 (工商 ) #全國 #IMF #控制疫情 #明年經濟 #成長逾 也許您會感興趣 推薦閱讀 IMF：今年亞洲經濟恐零成長 04:092020/04/17 全球財經 陸Q1人均可支配收入人幣8,561 實際下降3.9％ 11:582020/04/17 財經 回應IMF數據 陸統計局：今明年經濟增速平均逾5％ 12:222020/04/17 財經 十三屆全國人大常委會第十七次會議4／26~29日北京舉行 17:362020/04/17 兩岸 傳大陸兩會5月底舉行 全國政協5/21召開 21:382020/04/17 兩岸 疫情帶來嚴重打擊… IMF：全球經濟明年也難完全恢復 04:092020/04/18 財經要聞 工商社論》談政府官員回應IMF預測的專業與態度 04:092020/04/19 財經要聞 IMF大砍台灣GDP 央行稱太悲觀 04:102020/04/19 財經焦點 IMF估明年經濟回春 留意亞洲三強 04:102020/04/20 投資理財 《金融》IMF看台灣GDP太悲觀 央行持續溝通 10:172020/04/20 財經 財經熱門新聞 投資人注意！金管會示警：元大原油正2 ETF仍可能下市 - 財經 - 工商 台積電被狂掃6萬張 專家驚爆有大咖落跑了 - 財經 美股強彈20％也沒用！ 價值投資大師曝經濟怪狀 - 財經 斷頭…錯失2千點！散戶敗在這3句話 - 財經 狂降1萬1！SE上市前 中華電大清iPhone庫存 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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