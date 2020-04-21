國際貨幣基金（IMF）預估，若印度政府能控制好新冠肺炎疫情、結束全國封鎖措施，同時實施更多經濟紓困方案，那該國經濟明年財年（2021年4月起）可望彈升至成長7.4％，至於本財年（截至2021年3月止）經濟成長率預測為1.9％。

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