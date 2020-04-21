受到疫情衝擊經濟的影響，阿根廷政府上周向國際債權人表示，希望能重整830億美元的外國債務、延後償還本金與利息，不料此提議20日遭到三大債權人駁斥，直言「無法接受」此計畫，引發市場對於該國可能第九度破產的擔憂。

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