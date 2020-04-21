阿根廷債務重整遭拒 面臨第九度破產危機 22:072020/04/21 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到疫情衝擊經濟的影響，阿根廷政府上周向國際債權人表示，希望能重整830億美元的外國債務、延後償還本金與利息，不料此提議20日遭到三大債權人駁斥，直言「無法接受」此計畫，引發市場對於該國可能第九度破產的擔憂。 (工商 ) #破產 #債權人 #第九 #債務重整 #遭拒 也許您會感興趣 推薦閱讀 鄭麗君存款上億 並持有近9億元債權 12:372020/04/17 政治 AMC院線傳破產 萬達王健林電影夢碎 21:522020/04/17 財經 AMC驚傳申請破產 王健林夢碎 04:092020/04/18 全球財經 維珍有救了！傳大陸航空有意收購 11:022020/04/18 時事 越鬧越大！范冰冰爆求助網紅主播遭拒 真相曝光了 13:482020/04/19 娛樂 辛苦一輩子為何老後破產 日本老人悲歌 09:142020/04/20 日常 不敵疫情 美國百貨Neiman Marcus本周恐破產 10:382020/04/20 兩岸 疫情爆發撐不住 Neiman Marcus傳破產 11:122020/04/20 財經 疫情撗掃 全球多家大企業快撐不住啦 15:402020/04/20 財經 疑告白遭拒 高中男砍傷女學生 04:102020/04/21 地方新聞 財經熱門新聞 斷頭…錯失2千點！散戶敗在這3句話 - 財經 投資人注意！金管會示警：元大原油正2 ETF仍可能下市 - 財經 - 工商 台積電被狂掃6萬張 專家驚爆有大咖落跑了 - 財經 美股強彈20％也沒用！ 價值投資大師曝經濟怪狀 - 財經 狂降1萬1！SE上市前 中華電大清iPhone庫存 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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