央行總裁楊金龍今日宣布，新冠肺炎疫情若嚴峻，央行已規劃提出紓困2.0方案，2,000億元中小企業貸款融通方案將加碼，翻倍到4,000億元，資金融通採「彈性原則」，市場有需要都可以提供，看疫情發展情況，如果疫情持續延長，當然會檢討延長融通方案施行期限、貸款總金額。

政委龔明鑫也說，如果疫情嚴峻，導致央行2,000億元不夠，需要的話，還可以再撥2,000億元。立法院會21日已修正通過特別條例，授權行政院必要時可以再追加2,100億元預算，行政院已有妥當準備。

行政院紓困記者會今日由龔明鑫主持，大陣仗邀請楊金龍、金管會主委顧立雄、財政部長蘇建榮，及九大公股行庫董座組成的「金融國家隊」背書力挺產業。包含:台銀董事長兼銀行公會理事長呂桔誠、一銀董事長廖燦昌、中小企銀董事長黃博怡、合庫銀董事長雷仲達、輸出入銀行理事主席林水永、土銀董事長黃伯川、兆豐金董事長張兆順、華南銀董事長張雲鵬、彰銀董事長凌忠嫄都與會。

楊金龍說，央銀4月1日推出的2,000億元中小企業貸款融通方案，至20日為止，透過中小企業信保基金申貸者，已核貸約9萬家中小企業，金額約18億元。

蘇建榮表示，公股銀行辦理各部會政策貸款的核貸天數平均約4.82天，比原來想得快，表示公股行庫積極配合貸款。

呂桔誠則宣布，銀行公會與聯徵中心、票交所、公股銀行達成協議，勞工10萬元貸款的聯徵查詢費、手續費等300元免負擔，「錢雖不多，但可讓勞工省下一筆支出」。

顧立雄補充說，小規模營業人50萬紓困貸款方案，公股銀行端將自行吸收手續費，但聯徵中心與票券中心的查詢費仍要負擔。

(工商 )