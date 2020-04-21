台南市校友總會理事長卓永崇(左)代吳榮彬頒獎，共有85名學生受獎。(曹婷婷攝)

台南一中台南市校友總會理事長卓永崇（左）代表全國校友總會捐工具箱給母校，右由校長廖財固。(曹婷婷攝)

明年將迎接100歲的台南一中，校友會超給力，平均每年捐助獎學金鼓勵學弟妹和急難救助金就超過300萬元，且金額逐年增加，多年來受惠校友無數。校友會21日頒發65萬元獎學金給85名學生，除了持續挹注學弟妹學習能量，為迎接百周年校慶，更號召海內外校友目標募集2500萬經費，籌辦一場輝煌百年校慶。

台南一中1977年成立校友會，為幫助學弟妹求學及予以獎勵，又再成立台南一中校友會獎學基金會。台南一中校長廖財固表示，校友會獎學基金會在校慶頒發第一學期獎學金，4月再頒發第2學期獎學金，今天頒發各年級優秀生獎學金及英文進步獎學金各5000元，以及經濟不利學生獎學金1萬5000元。南一中全國校友總會今也捐36座木質工具箱給學生，放置掃地用具。

廖財固說，獎學基金會董事長吳榮彬及所有董監事，除鼓勵優秀學生外，還特別關心清寒或經濟不利的在校生，希望他們能接受良好的照顧，未來考上理想學校；去年就有1位接受獎學金的弱勢學生考上醫學系，特別寫卡片感謝基金會學長們長期資助。

值得一提的是，吳榮彬有感於自己高中求學英文成績不好，大學畢業後更深感商場英文的重要，於是努力自學英文，如今透過英語與人交流非常流暢，他以自身經驗為例，希望鼓舞學弟妹加強英文，特別提供英文進步獎學金，每年15名。校方強調，不是特別表揚英文成績拔尖者，若學生從不及格變及格等大幅躍進，就都值得鼓勵。

台南一中校友會分成台南校友會、台北校友會，上個月也成立中華民國校友總會，由吳榮彬擔任首屆理事長，吳榮彬表示，成立校友總會用意是回饋母校，尤其明年母校即將迎接百歲，希望藉此凝聚海內外校友力量，共同為南一中百年校慶奉獻心力。

(中時 )