海軍敦睦艦隊爆群聚感染 國防部公布初步調查報告｜2020.04.21(影/中時電子報)

在這個沉重嚴肅的鞠躬過程中，卻被這2人微妙的「搞砸了」！(圖/中時電子報)

海軍敦睦艦隊爆發群聚感染，目前已有27人確診新冠肺炎。國防部長嚴德發今天晚上表示，已向總統蔡英文自請處分，而處分是蔡總統權責，他接受所有處分，包括請辭。

國防部長嚴德發率領眾將領道歉，針對敦睦事件造成社會不安，以及部隊染疫官士兵、家屬的困擾，在此向他們、全體國人深致歉意，並一鞠躬致歉。

然而，在這個沉重嚴肅的鞠躬過程中，卻被這2人微妙的「搞砸了」！當嚴德發部長等人還在鞠躬的時候，副部長張哲平與身旁的法律事務司司長沈世偉少將卻是率先起身抬頭，然後，他悄悄地往一旁看去，驚見部長等人還在鞠躬，而他卻又無法再彎下腰鞠躬免得顯得突兀，卻也變成略尷尬的10幾秒場面。

鞠躬道歉沒統一的畫面也被網友瘋傳，網友看了紛紛酸說「左邊要飛天了」、「左邊兩個在幹麻？？？」、「連鞠躬都不會，唉」、「連鞠躬都沒演練好」、「是發言台的錯，一般都要用餘光瞄旁邊，但是被發言台擋住了」、「背黑鍋名單」、「甩鍋大賽」。

(中時電子報)