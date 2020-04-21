大樂透今再摃 4／24頭獎上看6.8億元 23:432020/04/21 工商 黃惠聆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 已連21摃的大樂透，今(4/21)頭獎仍未開出，如果預估未來一期銷售2.5億元，頭獎累積獎金上看6.8億元。 台彩表示，如下次可以1注獨得頭獎，單注獎金將為今年最高、第四屆以來第3高、第三屆以來第5高。 今晚大樂透開出第109040期中獎號碼為1、2、29、33、45、47，特別號39。 實際中獎號碼以台彩公布為準 (工商 ) #頭獎 #大樂透 #獎金 #台彩 #中獎號碼 也許您會感興趣 推薦閱讀 兩岸徵文獎 首獎獎金10萬元 04:092020/04/17 兩岸藝文 臺灣工藝競賽 5／6開始報名 04:092020/04/18 企業經營 祭出獎金制 彰化環保艦隊出擊 04:102020/04/18 地方新聞 麗寶國際雕塑雙年獎徵件起跑總獎金200萬元 04:102020/04/19 《旺來報》 江西一醫院獎援鄂醫護每人36萬元14天假 11:492020/04/20 兩岸 慰勞防疫人員 新北議員連署爭取防疫獎金 11:412020/04/21 政治 宅在家挺防疫也可做公益 台彩推新型刮刮樂「麻將賓果」 13:512020/04/21 財經 三創數位公司員工偽造請款單 騙走286萬元 18:102020/04/21 社會 財經熱門新聞 斷頭…錯失2千點！散戶敗在這3句話 - 財經 投資人注意！金管會示警：元大原油正2 ETF仍可能下市 - 財經 - 工商 台積電被狂掃6萬張 專家驚爆有大咖落跑了 - 財經 美股強彈20％也沒用！ 價值投資大師曝經濟怪狀 - 財經 狂降1萬1！SE上市前 中華電大清iPhone庫存 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。