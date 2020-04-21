已連21摃的大樂透，今(4/21)頭獎仍未開出，如果預估未來一期銷售2.5億元，頭獎累積獎金上看6.8億元。

台彩表示，如下次可以1注獨得頭獎，單注獎金將為今年最高、第四屆以來第3高、第三屆以來第5高。

今晚大樂透開出第109040期中獎號碼為1、2、29、33、45、47，特別號39。

實際中獎號碼以台彩公布為準

(工商 )