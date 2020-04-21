美中貿易全國委員會4月發布的報告顯示，過去兩年，貿易摩擦導致美國對大陸出口急劇下降，美國對大陸商品出口額更是降到2011年以來的最低標準，報告認為，對大陸出口對美國經濟的增長仍然重要，支撐了美國近100萬個就業崗位，美國對其他市場的出口增長未能完全彌補對陸出口下降造成的損失。

據央視報導，報告指出，美國對大陸商品出口於2018年下降7％後，在去年下降了11.4％，為1048億（美元，下同）。去年，美國只有五分之二的州對大陸商品出口有所增長。如密蘇裡州在2010年到2017年間每年向大陸出售價值15億到20億元的商品，但在2018年跌至10億元以下，在去年略有反彈，而自2013年以來，華盛頓州每年向大陸出售價值110多億元的商品，但去年出口額降到50多億元。

在服務出口方面，2017年，美國對大陸服務出口增速降到2.3％，2018年對大陸服務出口增長繼續放緩，降至1.6％。

報告也指出，儘管存在貿易摩擦和關稅問題，大陸仍是美國商品和服務出口的第三大市場，去年，大陸還是美國42個州的前5大出口目的地，這也反映出大陸為美國企業提供了重要商業機會，對大陸出口幾乎影響美國所有州，涉及許多行業，為許多州創造了巨大的經濟回報。

美國對大陸出口下降也就連帶對就業情勢產生了負面影響。2017年，對大陸商品和服務出口支撐了全美超過110萬個就業崗位；2018年，這個數字降到100萬以下。

報告認為，2018年，與大陸的貿易摩擦導致美國逾10萬個就業機會流失，2018年失業率普遍上升，一些州受到的打擊更為嚴重，貿易摩擦以多種方式影響美國的就業情況，影響著各行各業的發展前景。

(旺報 )