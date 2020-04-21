打記者，權力的傲慢，河南「4名兒童被埋」 記者採訪遭多名不明身份人員毆打，手機被搶

河南原陽4名兒童被埋一案爆發後，持續在網路與媒體上發酵，各界對此慘案議論紛紛。不過21日有多家大陸媒體在前往案發地點進行採訪時，卻遭到多名身份不明人士阻攔與毆打，記者拍攝照片與視頻的手機被搶，採訪裝備遭搗毀，但現場一縣政府工作人員卻未予以制止，多家媒體已集體向警方及地方宣傳部門報案。

據《紅星新聞》報導，河南4名兒童被埋一案爆發後，事件持續發酵。從遇難兒童家屬處獲悉，4名遇難男童將於21日下葬，經家屬同意後，《紅星新聞》、《新京報》、《上游新聞》等多家大陸媒體記者前往採訪。

報導說，在預備埋葬的陵園門口，媒體記者被十餘名不明身份人員阻攔。隨後，記者詢問以上人員具體身份、詢問為何攔阻，但未獲回應。現場一名女性聲稱：「沒有政府的允許，不能進去採訪。你們為個採訪，值得嗎？」

隨後，多名上述不明身份人員對紅星新聞記者進行推搡、毆打。記者使用手機進行拍攝時，手機被搶、衣服被撕爛、眼鏡被踩毀。與此同時，《新京報》記者被推搡、阻擋並被反扣手臂、掐脖子，無人機被干擾。《上游新聞》記者在拍攝時，亦被多人強行控制，手機被搶走。

報導說，現場有至少一名原陽縣政府工作人員在場，但並未上前制止。目前，現場多名記者已經報警。此外，多家媒體就這一事件還致電原陽縣委宣傳部相關負責人，該負責人表示將儘快予以處理。

兒童被埋事件發生於河南原陽縣一處工地，挖土機作業時挖出4具孩童遺體。據報導，4名孩童可能是鑽圍牆縫隙進到工地內玩耍，而施工人員未注意到小孩，直接將砂石到在他們身上，導致4名孩童窒息死亡，甚至有家長稱孩子身體「斷成兩截」，當地公安機關已對涉嫌重大責任事故罪的8名開發及施工人員進行刑事拘留。

(中時電子報)