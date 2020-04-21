明全台又濕又涼！中央氣象局指出，明（22）日華南雲雨區東移，中部以北、東北部有局部大雨發生機會，而降雨最明顯的地區在基隆北海岸、宜蘭以及北部山區。直到周六東北季風減弱，氣溫才會逐漸回升。

氣象局臉書透露，受到華南雲雨東移影響，大氣環境不穩定，北部及東半部地區有短暫陣雨，中部地區及南部山區也有局部短暫陣雨，其中在中部以北及東北部地區並有局部較大雨勢發生的機率，南部平地雲量偏多。而降雨最持續、明顯的區域將落在基隆北海岸、宜蘭及北部山區這一帶。

氣象局表示，氣溫方面，東北季風帶來涼空氣，加上降雨影響，北台灣降溫明顯，預計低溫剩下16、17度，中部、花蓮17-19度，南部、台東19-21度，北全台整天偏涼，高溫也只有20度上下，中部及花東約23至25度，南部27至29度。

氣象局補充，周六前3000公尺以上高山有降雪的機率。

(中時電子報)