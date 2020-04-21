國立傳統藝術中心副主任朱瑞皓，擔任文化部人文及出版司正副司長期間，涉嫌向台北市出版商業同業公會收賄60萬元，並接受招待赴東南亞旅遊，助公會獲取150萬元補助款。台北地檢署21日對朱聲押禁見，台北地院認定涉犯貪污罪嫌重大，有串證之虞，裁准收押禁見。

檢廉獲報，朱瑞皓2014年7月擔任文化部人文司副司長，2016年9月升任人文司司長，任內期間掌管出版業者補助款、出版等相關業務，卻利用職務機會，配合台北市出版商業同業公會理事長盧欽政、副理事長周均亮，助2人詐取150萬元補助款，並向2人收受60萬元賄款，另多次以考察名義，接受招待赴泰國、越南等地旅遊。

北檢20日指揮廉政署，兵分7路發動搜索，約談朱、盧、周等17人到案，檢察官複訊後對朱聲押禁見，另諭令盧50萬元、周30萬元交保。

北院21日晚間開庭審理，認為朱涉犯《貪污治罪條例》不違背職務收賄、財產來源不明等重罪，本案仍有多筆金流待查，朱卻對職務期間資金往來交待不清，未據實陳述，且本案重要證人是朱的下屬，足認有勾串之虞，故裁准羈押禁見。

(中時 )