封城台股會休市？金管會：有營運不中斷計畫 23:442020/04/21 中時 洪凱音 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 若雙北率先封城，台股會休市嗎？金管會表示，有營運不中斷計畫。(資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 海軍敦睦艦隊盤石艦共27名的官兵確診感染新冠肺炎，是國內最大群聚感染，新北市、宜蘭都做封城兵推，台股是否會因而休市？金管會證期局副局長蔡麗玲今表示，以訂定「營運不中斷」計畫，以維持市場繼續交易為目標。 蔡麗玲表示，若因疫情封城，仍得視政策、疫情指揮中心決定，並思考相關配套措施。 蔡麗玲指出，目前各交易單位都有異地備援等措施，以營運不中斷的目標，雖然金融機構集中在雙北，但雙北外也有備援處所，不一定封城就無法營運；她以先前大陸主要城市封城為例，陸股也照常運作，不受封城影響。 (中時 ) #封城 #營運 #感染 #交易 #措施 也許您會感興趣 推薦閱讀 專家觀點／今明如再零確診 社區傳播過首關 新一波挑戰 嚴防無症狀感染 01:052020/04/18 生活新聞 無症狀感染者解除隔離 沒有較快 04:102020/04/19 生活新聞 英研究 美若提早2周封城 可減少3萬人死亡 04:102020/04/19 國際大事 全球逾15萬人病死 西班牙擬延長封城令至5月9日 09:332020/04/19 國際 釐清感染源 專家促搭配血清檢驗 04:102020/04/20 生活新聞 軍艦士兵爆不可能在帛琉感染 無症狀感染者疑在左營登船 11:422020/04/20 生活 北北基桃宜同步封城？鄭文燦：桃有機場一定會封 17:442020/04/20 生活 呼叫快篩國家隊！ 04:102020/04/21 時論廣場 疫情若持續爆發 黃偉哲：不排除取消五一連假甚至封城 13:172020/04/21 社會 封城？黃珊珊：不考慮但要兵推了 16:452020/04/21 生活 財經熱門新聞 投資人注意！金管會示警：元大原油正2 ETF仍可能下市 - 財經 - 工商 斷頭…錯失2千點！散戶敗在這3句話 - 財經 狂降1萬1！SE上市前 中華電大清iPhone庫存 - 財經 美國油價崩跌43％ 創21年來新低！美股連2天重挫逾1200點 - 財經 1分鐘讀財經》上周法說漏掉了 台積電驚爆3大危機 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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