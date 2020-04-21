海軍敦睦艦隊盤石艦共27名的官兵確診感染新冠肺炎，是國內最大群聚感染，新北市、宜蘭都做封城兵推，台股是否會因而休市？金管會證期局副局長蔡麗玲今表示，以訂定「營運不中斷」計畫，以維持市場繼續交易為目標。

蔡麗玲表示，若因疫情封城，仍得視政策、疫情指揮中心決定，並思考相關配套措施。

蔡麗玲指出，目前各交易單位都有異地備援等措施，以營運不中斷的目標，雖然金融機構集中在雙北，但雙北外也有備援處所，不一定封城就無法營運；她以先前大陸主要城市封城為例，陸股也照常運作，不受封城影響。

(中時 )