（總統蔡英文要求國防部長嚴德發，解決導致磐石艦士兵染新冠肺炎的根本問題。圖／資料照片）

國防部長嚴德發晚間說明磐石艦士兵染上新冠肺炎案，並說明已向總統蔡英文自請處分。蔡英文於臉書貼文表示，國防部現階段應坦承面對問題、強化防疫作為，待完整調查結果出爐後進行相關人員懲處。

敦睦艦隊的磐石艦自帛琉返台後，已經有27人確診新冠肺炎，成為我國最大的群聚感染案件，外界質疑國防部隱匿磐石艦士兵染上新冠肺炎。嚴德發晚間出席國防部臨時記者會，宣布敦睦艦隊支隊長陳道輝、艦指部指揮官高嘉濱調離現職，接受調查，嚴德發自己也與海軍司令劉志斌向蔡英文自請處分。

蔡英文認為，目前最重要的是確保國軍防疫和疫調工作，而且要用最高標準儘速進行，在當前台海局勢下，國軍絕不能因為本案，影響國軍日常的戰力整備和國家安全的維護任務。

蔡英文要求嚴德發，就國防部已經整理出來的四大缺失，持續進行調查，並把調查階段成果隨時向社會說明，待完整調查後，進行相關人員懲處，並由行政院政委羅秉成繼續督導本案進度。她認為嚴德發更重要的任務，是徹底改變根本問題。

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