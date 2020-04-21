新冠肺炎衝擊之下，許多民眾都不願意或不能出國，對於透過累積消費保有高階會員級別的消費者而言，這也影響到延續其會員資格的權益，因此日前不少國際酒店集團、航空公司陸續推出會員級別延長方案，易遊網也首開全台旅行社先例，宣布有年消費門檻的會員級別效期將可展延至2021年6月30日，且對應之會員權益和禮遇皆同步保留，以保障會員權益為第一考量。

易遊網會員分級說明。（易遊網提供）

現行易遊網會員制度，分為綠卡、白金、鑽石3種會員等級，除了綠卡會員之外，白金、鑽石級別都有設定不同的年消費門檻以延續級別身分，並享有該級別專屬的點數加乘回饋，這次易遊網考量現在正值非常時期，達消費門檻實屬不易，因此決議延長會員效期，讓會員權益不因疫情影響而損傷。

為回櫃忠實會員，易遊網還特別提供眾多國旅商品專屬優惠，包含有「台灣訂房 訂心玩折扣碼」，凡是易遊網白金、鑽石會員，即日起至5月31日止，於易遊網APP訂購全台飯店，不限消費金額，可享6%訂房折扣，入住日在12月31日前皆可使用，折扣碼已自動匯入，可於會員帳戶內查看；而凡於易遊網訂購台灣訂房，還能享有101觀景台獨家雙人票價300元、BAR88餐廳menu全品項買1送1等優惠。

易遊網獨家承包「環島之星Hello Kitty繽紛列車」指定商品，也破天荒祭出買1送1優惠，如「環島之星˙台中勤美綠園道+高美濕地2天」入住台中大毅老爺行旅，可享每人2625元起的激省價；「環島之星˙花蓮海洋公園+太魯閣2天」搭配花蓮美侖大飯店，每人也僅3825元起；若欲購買國內餐券、泡湯券、門票、租車或一日遊等商品，消費滿999元即可折50元。上述國旅優惠折扣碼已自動匯入白金、鑽石會員帳戶中，5月31日前訂購都可使用。

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