新冠肺炎疫情持續在全球蔓延，嚴重衝擊國際經濟，我國許多企業、商家也受到影響，勞動部規劃「紓困方案」，提供自營作業者或無一定雇主的勞工生活補貼，將發出1個月1萬元補貼，共計3個月3萬元一次發放，首波申請審核通過名單有4000多人，22日就可以看到補助金入帳。

政府針對無雇主的自營業者提出補貼紓困方案，只要符合在職業工會投保，且投保薪資2萬4000元以下、2018年收入未達到課稅標準、且未領取其他補貼等條件，就可以領取補助金，自開放受理首日，就湧入1萬5990人申請，21日的收件數更是暴增，單日就有多達3萬410人送件。

該紓困方案的財源規劃來自特別預算，雖尚在立法院未通過，但先前行政院長蘇貞昌曾公開承諾週五前入帳，依據行政院主計處指示「移緩濟急」，因此改挪用公務預算先墊出發放。勞動部勞工保險局長鄧明斌表示，職業工會申請案每天都會送進勞保局，審核完畢後就會送交土地銀行，之後就會有新一波入帳。

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(中時電子報)