大樂透又槓龜了!台彩表示，大樂透已連續21期未開出頭獎，預估下期銷售金額達2.5億元，頭獎累積上看6.8億元，過由一人獨得，單注獎金將為今年最高、第4屆以來第3高、第3屆以來第5高。

大樂透109000040期的中獎號碼，依大小排序分別為01、02、29、33、45、47，特別號為39。

(中時 )