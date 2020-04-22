大樂透又槓龜 下期頭獎上看6.8億元 00:112020/04/22 中時 洪凱音 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大樂透本周五再度開獎，頭獎累積上看6.8億元。(資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大樂透又槓龜了!台彩表示，大樂透已連續21期未開出頭獎，預估下期銷售金額達2.5億元，頭獎累積上看6.8億元，過由一人獨得，單注獎金將為今年最高、第4屆以來第3高、第3屆以來第5高。 大樂透109000040期的中獎號碼，依大小排序分別為01、02、29、33、45、47，特別號為39。 (中時 ) #大樂透 #頭獎 #槓龜 #今年 #獎金 也許您會感興趣 推薦閱讀 臺灣工藝競賽 5／6開始報名 04:092020/04/18 企業經營 麗寶國際雕塑雙年獎徵件起跑總獎金200萬元 04:102020/04/19 《旺來報》 新塭嘉應廟「衝水路、迎客王」 信徒因應疫情改「攢轎腳」方式 16:082020/04/19 生活 靈鷲山啟動線上浴佛 聖山寺三合一祈福 11:412020/04/20 生活 江西一醫院獎援鄂醫護每人36萬元14天假 11:492020/04/20 兩岸 慰勞防疫人員 新北議員連署爭取防疫獎金 11:412020/04/21 政治 三創數位公司員工偽造請款單 騙走286萬元 18:102020/04/21 社會 東京奧運延期 郭婞淳返鄉移地訓練 19:592020/04/21 體育 全台首批玉荷包在恆春 今年著果率達7成提早4月底開賣 21:532020/04/21 生活 大樂透今再摃 4／24頭獎上看6.8億元 23:432020/04/21 財經 財經熱門新聞 投資人注意！金管會示警：元大原油正2 ETF仍可能下市 - 財經 - 工商 斷頭…錯失2千點！散戶敗在這3句話 - 財經 狂降1萬1！SE上市前 中華電大清iPhone庫存 - 財經 美國油價崩跌43％ 創21年來新低！美股連2天重挫逾1200點 - 財經 1分鐘讀財經》上周法說漏掉了 台積電驚爆3大危機 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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