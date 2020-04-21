國民黨革實院長羅智強主持的未來沙龍網路節目今天首度開播，邀請前總統馬英九、黨主席江啟臣前來開講，在美中台關係著墨甚深，馬英九強調，台灣不該選邊站，更不該把籌碼壓在美國，台灣若把兩岸關係處理好，就可避免戰爭，中華民國領導人也要有如此決心與信心，而非思考戰爭發生後能撐幾天。江啟臣也說，台灣擔任和平締造者，才能得到各國的支援與支持。

前總統馬英九說，日前WHO祕書長譚德賽爭議，蔡政府加入美國行列批判譚德塞，這跟欲加入WHO或出席WHA政策方向矛盾，把主要行政部門得罪光，將來怎麼進行工作。

馬英九認為，台灣的大格局不用太改變，但跟大陸的關係要小心，過去馬政府強調不統、不獨、不武，在九二共識、一中各表的基礎上推動兩岸和平發展，至今有的有些條件存在，有些則沒有，在調整的過程中，若完全把籌碼壓在美國，跟大陸開戰，台灣沒這個能力也沒必要，因此要和大陸保持和平且可對話的關係，但從過去幾周光為了接回滯留武漢台人就處理不了。

馬英九指出，民進黨遭遇問題，迫使把籌碼放在美國身上，這有點危險，因為我們和大陸有共同利益的追求，關鍵在於怎麼追求，才不會左右為難，關心台灣的美國學者都力勸台灣不該選邊站，台灣應扮演和平締造者的角色，唯有如此才能真正主導情勢，美國絕不希望兩岸走向戰爭，因恐因而捲入戰爭。

馬英九說，台灣若把兩岸關係處理好，就可避免戰爭，中華民國領導人也要有如此決心與信心，而非思考戰爭發生後能撐幾天，這樣才能獲得真正和平，而不僅是選邊站得到小確性，因此要跟美國保持緊密關係、與大陸維持和平，和日本保持友好關係，才能立於不敗之地。

江啟臣表示，台灣在美中台三角結構中求取最佳戰略位置，目標就是不要捲入戰爭，和平是最上位政策，以確保和平與台灣最大利益是戰略選擇最大考量，今年美國總統大選結果出爐後，勢必牽動美國對外政策，也是台灣要重新思考戰略布局的時刻。

江啟臣也表達認同，台灣擔任和平締造者，才能得到各國的支援與支持，但和平背後也需要堅實的國防做後盾，另外，中華民國應確認價值比選邊站更重要，因為價值才比較能夠永續，讓朋友知道中華民國或台灣在哪些事情的看法與立場。

(中時 )