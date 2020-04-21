年興董事長請辭 近期董事會將選出新人選 23:452020/04/21 工商 袁延壽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國內老牌牛仔褲大廠年興（1451）21日公告，董事長陳宜鋒因個人因素請辭董事長職務；年興指出，董事長請辭為家族成員決定，近期董事會將重新選舉出新任董事長。 陳宜鋒是在2016年，原董事長陳朝國因健康因素請辭，接下董事長一職。 年興指出，陳宜鋒請辭是家族成員決定，董事會會在最快時間召開董事會，選任新的董事長。 (工商 ) #年興 #董事會 #董事長 #請辭 #董事長請辭 也許您會感興趣 推薦閱讀 友鋮：汽配業面臨嚴峻考驗 04:102020/04/17 產業特刊 水神超前部署 防疫神助攻 04:102020/04/17 生活新聞 愛地雅總經理張芳銘升任副董事長 21:052020/04/17 財經 專訪 董事長史綱 富邦投信力拚全球資產管理專家 04:102020/04/20 財經要聞 獨》銀行公會周三將召全體國銀董座開會 協調紓困秩序 23:472020/04/20 財經 捍衛經營權！ 泰山修公司章程 提前固樁 04:102020/04/21 財經要聞 長科＊ 賣回OM股權給SMM 04:102020/04/21 證券．權證 在京台商拚出9成復工率 04:102020/04/21 兩岸要聞 獨家》銀行公會明召國銀董座開會 協調紓困秩序 11:582020/04/21 財經 楊金龍：2,000億貸款方案可加碼到4,000億 22:082020/04/21 財經 財經熱門新聞 斷頭…錯失2千點！散戶敗在這3句話 - 財經 投資人注意！金管會示警：元大原油正2 ETF仍可能下市 - 財經 - 工商 台積電被狂掃6萬張 專家驚爆有大咖落跑了 - 財經 美股強彈20％也沒用！ 價值投資大師曝經濟怪狀 - 財經 狂降1萬1！SE上市前 中華電大清iPhone庫存 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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