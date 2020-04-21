國內老牌牛仔褲大廠年興（1451）21日公告，董事長陳宜鋒因個人因素請辭董事長職務；年興指出，董事長請辭為家族成員決定，近期董事會將重新選舉出新任董事長。

陳宜鋒是在2016年，原董事長陳朝國因健康因素請辭，接下董事長一職。

年興指出，陳宜鋒請辭是家族成員決定，董事會會在最快時間召開董事會，選任新的董事長。

(工商 )