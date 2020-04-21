新冠肺炎疫情肆虐全球，為了防堵疫情，馬來西亞籍藝人祖雄日前返台後，確實做好14天自主健康管理，期間只戴口罩短暫出門採買生活必需品2次，他笑說，幾乎居家隔離、每天宅在家的日子其實不像想像中無聊，反而非常充實，讓他很珍惜這段得來不易的獨處時光。

「剛開始的1、2天，心會很浮躁，會一直覺得我想出去、我想出去，但等到過了1周之後，發現在家其實有很多事情可以做，即使是宅在家也可以過得很充實，」祖雄笑說。

因為有這14天的空檔，讓平常為了工作東奔西跑的他，終於有時間可以靜下來好好思考，看著疫情持續擴散、確診及死亡人數日益增加，也讓祖雄感嘆，生命大於金錢，健康比任何身外之物還要重要，因此即使自己只是自主健康管理，仍然可以戴口罩外出，但他幾乎足不出戶，「其實自主健康管理和一般民眾需要做的防疫措施相當接近，雖然台灣疫情控制得很不錯，但很多國家在疫情還沒爆發之前都是這樣的，所以人民防疫的心態非常關鍵，每個人都是防疫很重要的一份子。」

他的家鄉馬來西亞也因應疫情鎖國，嚴格規定民眾減少外出，爸爸剛開的海鮮餐廳也得暫時休業，祖雄覺得有點愧疚，覺得自己太早回台灣，「這段時間應該好好待在家陪伴父母，因為只有小時候，才有機會每天和父母相處，長大之後為了工作、生活忙碌、奔波，即使住在一起也不見得能夠好好相處、交流。」

即使不能陪在爸媽身邊，他還是每天跟家人視訊，爸媽也會定時觀看祖雄直播，儼然成了頭號粉絲，祖雄笑說，「他們會主動問我幾點直播，如果時間要到了，還會打電話問我，『怎麼還沒有開始直播？』，就好像在追劇一樣。」

「哈囉！今天我要來分享怎麼樣在家運動，其實只要有一個瑜伽墊，就可以做很多運動了……」穿著合身運動服，祖雄揚著燦爛笑容親切和粉絲們互動，同時擁有體識能指導師和營養師執照的他，也利用直播繼續和粉絲互動，有時會帶著大家一起運動，有時則會分享健康料理，希望自己可以陪伴那些需要隔離在家的粉絲和朋友，做好榜樣，也能利用自己擅長的健身和營養知識幫助大家，盡一己之力。

祖雄也把自主健康管理的時間拿來讀書、看電影進修，笑說自己根本閒不下來，還偷偷透露自己正在嘗試學習魔術表演，期待之後可以在節目中表演給觀眾看，更呼籲大家應該好好珍惜、把握這難得的空檔時間，反而是調整身心、為自己充電的好機會。

「疫情期間，民眾宅在家的時間變多了，但我發現很多人都會吃飽睡、睡飽吃，其實這段時間應該要好好落實『自主健康管理』，檢視自己的生活作息才對，尤其很多人平常都會說自己太忙沒時間運動，現在就是建立運動習慣的好時機，」在家待14天，想必不少人都會不小心發福，但祖雄卻沒有，靠著居家運動和自己煮的健康餐，反而讓祖雄瘦了，臉變得更加立體，身材精實，腹肌和子彈肌依舊不離不棄。

「在防疫期間，更要照顧好自己的健康，可以多吃大蒜、洋蔥等辛香料，且可以多吃多種顏色的蔬果，攝取各式植化素，都對於免疫力有幫助，」祖雄分享自己的飲食大原則，也呼籲大家就算不能去健身房，也可以利用居家運動，讓自己動起來，提升免疫力。

祖雄示範2招居家運動 無氧、有氧都兼顧

（圖片來源：陳弘璋攝）

（圖片來源：陳弘璋攝）

水桶硬舉

肌力訓練：臀腿、下背肌群

1.準備水桶、水瓶，裝入適當重量。

2.雙腳位置比肩膀稍寬，將水桶拿起來時，抬頭挺胸，臀肌要用力，慢慢站起，水桶再慢慢向下放。

小提醒：

1.背要打直。

2.不要用腰的力量，靠臀部帶動動作。

3.站起時臀部要往前推至極限。

（圖片來源：陳弘璋攝）

高抬腿

心肺運動：全身性燃脂

保持上身挺直的情況下，兩腿交替抬到腰部左右位置。

小提醒：注意膝蓋要高過腰部，雙腳交替時，可加入跳躍動作，增加強度。

肌力訓練動作建議可做12～20下，速度愈慢強度愈高；心肺運動則是建議持續1分鐘左右，速度愈快強度愈高，可依照個人程度調整。

(中時電子報)