敦睦艦隊今天新增台南一例曾於17日下午2：點半到7點間到成功大學光復校區籃球場，校方經過層層詢問及調閱監視器畫面釐清，依據確診者衣著描述查驗確認，成大學生並未與確診者一同打球或任何接觸，澄清下午一度傳出籃球校隊7人須隔離是誤會，也強調沒有成大學生因此必須接受隔離。

成功大學晚間10點多發布防疫公告，指出今天新增一起確診者傳出到成大打籃球，但經校方調查，掌握校內上課及預約場地訓練系丶校隊使用情況，再調閱當天監視錄影帶、並依據確診者衣著描述仔細查驗、最後確認，可辨識所有成大學生，均未與確診者一同打球或接觸。

不過，校方也表示，該確診者與2名友人從下午3點10分到晚間7點14分在同球場、同一位置(高場西南端半場)，總共至少接觸13人，從錄影帶畫面得知大多數是年紀較長者，但有少數年輕人，因13人身份無法辨識，因此，校方也決定即日起全校球場改為非開放性管理使用，光復校區籃球場亦將於22日早上6點半再度消毒。

校方呼籲，若成大同學或校外人士曾於該時段、該場地打球者，校內學生請主動與校安中心連絡55555，校外人士請打1922通報。

(中時 )