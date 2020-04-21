澳洲央行（RBA）總裁洛威（Philip Lowe）21日指出，新冠肺炎疫情重擊澳洲經濟，2020年上半年的國內生產毛額（GDP）可能緊縮10％，澳洲恐經歷大蕭條以來最嚴重的經濟衰退。

洛威在雪梨的演說中表示，新冠肺炎恐讓澳洲上半年的經濟萎縮10％，失業率可能上升至10％，這是1990年代初期澳洲前次經濟衰退也未曾出現的水準。

他預估就業市場將遭受最嚴峻的衝擊，上半年的工作時數可能減少約20％。「6月時失業率可能在10％左右。」若是沒有政府的薪資補助計畫，協助企業保留員工，失業率可能高於該數字。

洛威指出，新冠肺炎對澳洲經濟的影響，取決於疫情的發展，以及封城解禁的速度與成效。

雖然洛威不認為澳洲中期可能面臨通縮風險，不過澳洲央行預估第二季通膨率可能大幅下滑。

他表示，由於油價急速崩跌，加上政府推出免費托兒，以及延後或降低部分價格漲幅，意味著6月止的財年，通膨率很可能進入負值，這將是1960年代初期以來，首見全年通膨率為負數。

洛威表示，澳洲多項防疫措施可望在年中逐步鬆綁，2020年稍晚就會幾乎全面解除。在此情境下，澳洲經濟第三季可望開始反彈，自此回復強勁成長。若是按此情勢發展，澳洲2021年經濟將出現強勁擴張，GDP成長率或許在6％至7％之間，走出2020年的下滑6％頹勢。

儘管如此，洛威依然保持小心謹慎，他表示，經濟重返正軌的道路可能漫長。目前經歷的公衛和經濟下滑危機，可能讓經濟籠罩陰霾一陣子。

為了因應疫情對經濟的衝擊，澳洲央行在3月召開緊急會議，將基準利率調降至0.25％的歷史新低水準、宣布購債計畫，以及為金融機構提供900億澳元（約570億美元）融資計畫，以便為中小企業注入流動性。

(工商 )