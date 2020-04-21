美國西德州5月期油20日跌進負值，創下史上首見，專家指出，新冠肺炎造成全球原油需求急速萎縮，且美國儲油中心即將滿載，原油市場前景晦暗不明，能源業者可能被迫關閉油井和裁員，二至三成的業者恐遭到市場淘汰。

西德州5月期油20日一度崩跌300％，21日期價止跌反彈，盤中上漲91％，不過價格仍停留在負數，報每桶負3.2美元。

新冠肺炎疫情讓原已供過於求的油市進一步惡化，能源投資銀行Tudor Pickering Holt分析師布萊德利（Michael Bradley）表示，未來9至12個月，或許會有25％或30％的業者宣布重整或是破產。

萊德利指出，美國石油業者可能已每日減產將近100萬桶，像是康菲石油（Conoco Phillips）和Continental表示將減產25％至30％，其他業者將會跟進。

美國銀行（BoA）商品部門全球主管布蘭奇（Francisco Blanch）指出，過去幾周全球多國頒布禁足令防止疫情擴散，這是過去從未有過的經歷。60％的石油需求來自交通運輸，如今汽油銷售腰斬，全球航班銳減80％至90％。

布蘭奇表示，正常的市場機制是價格下跌時，消費者增加消費，消化供給量，但這次卻行不通。能源業者將被迫關閉油井，裁撤員工，取決於石油需求回復的速度。

能源產業最大的憂慮之一是美國石油供需嚴重失衡，這是西德州指標期油21日閃崩背後的原因。

分析師表示，美國目前的每日石油產量較煉油廠需求量高出200萬桶，而且儲油空間即將耗盡。需求得大幅提升，油井必須盡速關閉，或是快速找到額外的儲油場所。除非解決上述問題，不然油價恐難擺脫低迷和波動。

(工商 )