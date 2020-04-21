江蘇連雲港化工廠突發爆炸 傳出巨響

2020年4月21日晚上連雲港化工廠大爆炸

(23:35更新)

大陸江蘇省連雲港市一家化工廠21日晚間發生疑似爆炸事故，目前已有大批消防和救護車趕往現場，工廠內至少有8人。經當地官方初步核實，現場無人傷亡，企業負責人已被拘留。

據《人民網》報導，爆炸事件發生於21日晚21時10分左右，爆炸地點在江蘇連雲港市贛榆區城頭鎮境內的一家化工廠。

當地一名知情人士向媒體表示，他距事發現場約有6公里，晚21時10分左右，聽到連續3次爆炸場響。他說，化工廠內有至少有8名工人在上班，有無傷亡情況還不清楚，但爆炸發生後有看到救護車和醫院急救車駛往現場。

稍晚《央視新聞》引述江蘇省連雲港市贛榆區人民政府辦公室發佈通報稱，4月21日晚9時許，贛榆區城頭鎮後黃墩村連雲港宏興研磨材料有限公司發生火災。經初步核實，現場無人員傷亡。晚間11時許，火情已經基本撲滅，企業主要負責人已被警方控制，火災原因和詳細情況正在調查中。

(中時電子報)