俄羅斯最新銳戰車T-14阿瑪塔( Armata)主戰車將要「旅行遊學」，派往敘利亞進行實地測試。克里姆林宮在過去幾年，一直把敘利亞衝突當作俄製武器的「新訓中心」，也真得到不少實驗室與訓練場所找不到的經驗與教訓。

The Drive報導，俄羅斯工業和貿易部長曼圖洛夫（Denis Manturov）在4月19日的電視台採訪中提到這件事，他對主持人說「是的，沒錯。我們在敘利亞使用了阿瑪塔戰車…在敘利亞的實戰條件下使用，可以找到許多問題點。」

部長沒有提供有關在敘利亞進行試驗的時間與準確地點，或是派出的T-14戰車有多少輛。

然而，在過去好幾年的時間，俄羅斯軍方多次在敘利亞，測試了很多種類的武器系統和軍事裝備，包括有「俄羅斯戰斧飛彈」之稱的3M-54「口徑」(Kalibr)巡弋飛彈，以及Tu-160「白天鵝」(北約稱為黑傑克、海盜旗)戰略轟炸機、Kh-101空射巡弋飛彈，Su-34「鴨嘴獸」戰鬥轟炸機，都是在敘利亞取得首次實戰經驗。

有一些沒有實際作戰，但是派往戰場環境，參與空中巡弋與地面巡邏的簡單歷練，同樣也讓俄國武器開發單位受益匪淺，比如Su-35S戰鬥機，就擔任過幾趟的敘利亞空中巡弋，甚至Su-57匿蹤戰機，也曾經在赫梅明基地現身。

俄羅斯還曾派出BMPT「終結者」無人戰鬥車(也可稱戰鬥機器人)在巷道中巡邏，雖然表現不佳，暴露了許多缺點，但是這也是改進系統的重要收穫。

然而，The Drive認為，與無人戰車相比，派出T-14這樣的重型主力戰車，仍是頗大膽的做法，這型戰車仍未量產，還處在實驗階段，因此俄羅斯軍方也很可能會極小心的使用，以減少發生事故，或實際戰鬥損失的可能性。

雖然T-14具有被動裝甲，還有主動保護系統，俄羅斯號稱為「第4世代戰車」，但是，萬一仍然出現戰車損壞或致殘的情況，對於俄羅斯當局來說都是極為尷尬的。

真正重要的是宣傳，T-14在實際戰場環境走過一趟，對於爭取T-14的外國訂單是很有用的，因為T-14什麼都好，就是生產成本太高，連俄羅斯自身都沒有辦法大幅下訂單，因此爭取其他國家的購買就非常重要。

曼圖洛夫在接受採訪時就承認「它（T-14 ）很昂貴，希望隨著批量生產的擴大，T-14的成本能夠降低 。」

這位部長也談到潛在的出口訂單，可能進一步幫助降低成本，但是他沒說潛在客戶可能是誰。

(中時電子報)