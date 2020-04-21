白狼張安樂21日受邀到中山大學演講，校長鄭英耀晚間向師生道歉，表示「痛心疾首，不能自己」。鄭英耀被起底，曾經「棄興（楊秋興）保菊（陳菊）」，也曾經和吳音寧一樣，擔任民進黨「新境界文教基金會」第九、第十屆的董事，並在吳茂昆辭去教育部長後，是呼聲最高的接棒人選。

中華統一促進黨總裁張安樂21日受邀到國立中山大學演講，是應中山大學「當代台灣政治發展」課程教授陳世岳之邀演講，主題為「與青年對話，了解時事、關心未來」，吸引數十位學生聆聽。據了解，該演講為中山西灣學院博雅教育中心主辦。

校方得知該事件，第一時間強調純屬陳世岳個人行為，該課程原本目的是要讓同學瞭解台灣不同時代的政治發展及不同政治傾向的新政黨之理念，校方基於尊重老師個人教學自主，不會事先審查邀請講員的名單。

中山大學校長鄭英耀於晚間9時許透過Email發出聲明強調，該活動已違背知識人的學術份際、濫用了社會授予大學的講學自由，深不以為然。

鄭英耀強調，在政治學相關課程中討論左右政治傾向與藍綠政治組織完全沒有問題，但邀請有恐嚇及組織犯罪前科且迄今仍以暴力威脅國家安全的人士來校分享政治願景，已逾越基本的學術倫理。身為校長，對此事痛心疾首，不能自己，也向所有同學致歉。

國民黨立委柯志恩曾經起底，鄭英耀曾擔任民進黨「新境界文教基金會」第九、第十屆的董事，和北農總經理吳音寧一樣，而董事長就是總統蔡英文。

另外，2010年陳菊在民進黨初選打敗楊秋興，楊秋興仍執意在年底宣布參選高雄縣長，根據《南方快報》2010年8月9日的報導，10餘位高雄縣政府縣政顧問，立即發表聲明辭去顧問一職，還批評楊秋興不信守初選承諾，令人失望。

這些「棄興保菊」的縣政顧問就包括當年還是中山大學學務長的鄭英耀。

而前教育部長吳茂昆「卡管」失敗後，41天閃電辭職，根據《TVBS》2018年6月13日報導，外傳中山大學校長鄭英耀接棒教育部長的呼聲最高。當時柯志恩還呼籲，讓教育擺脫政治的枷鎖，回歸正常與專業。

不過最後鄭英耀並未擔任教育部長。

(中時電子報)