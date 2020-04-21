隨著武漢疫情好轉，全市已轉入低風險區。《人民日報》引述武漢交通運輸局表示，為加快推進復工複產複市，4月22日起，武漢公共交通將全面有序恢復運營，逐步恢復運量；網約車則從4月30日開始服務，提供市民預約搭乘。

據《荊楚網》報導，曾是新冠病毒疫情最嚴重的武漢市，在疫情趨緩後，已確定於4月22日恢復城市公共交通、軌道交通全線運行。乘客將憑健康碼「綠碼」進行掃碼實名登記，同時量體溫檢測。

報導說，交通運營企業將根據客流情況調整運力投放，原則上城市公交不低於總運力的40%，軌道交通不低於總運力的65%。

此外，網約計程車將自4月30日起恢復運營，為市民提供預約搭車服務。省際長途客運班線恢復運營，運營企業根據客流情況調整發班頻次，實行「點對點」一站式運輸。

武漢市交通運輸局相關負責人表示，根據當前「外防輸入、內防反彈」的疫情防控要求，武漢城市公共交通全面恢復運營後，仍繼續堅持掃碼乘車和體溫檢測。乘客憑健康碼「綠碼」實名登記掃碼和體溫檢測乘車，實現乘客和同乘人員資訊的可追溯、可查詢。

(中時電子報)