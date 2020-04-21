敦睦艦隊官兵染疫讓防疫一夕潰堤，連日來，一向挺國軍的民進黨，群起圍攻，連已退出江湖的段宜康跳出來，要求國防部長請辭，蔡總統也要求國軍道歉，綠營紛紛切割，因此嚴德發自請處分扛責，看的出來是蔡政府危機處理，畫出一道防火線。嚴德發雖強調敦睦計畫是他批的，但這涉及外交國安領域，不是嚴一人可以決定，決策絕對是三軍統帥拍板。

不過，軍方也怪不了人，這幾天表現只能用荒腔走板來形容，放假時間說不清，連最重要的官兵看診人數，也有不同版本，搞得老百姓對軍方完全失去信心。蔡政府正自豪台灣防疫成功，軍方卻扯後腿，民怨沸騰，不分藍綠縣市長都修理軍方，執政黨要求國軍快刀斬亂麻，調走闖禍的艦隊指揮官與支隊長，執政黨對軍方出重手，是軍方理虧在先，只能接受。

話說回來，這次敦睦防疫舉措，的確是輕忽大意，連艦上官兵的健康資訊，都沒有按日回報，海軍也沒要求，搞到國防部半夜還得查看診記錄。當年SARS期間，剛好敦睦也出訪，艦隊天天回報，海軍也把SARS最新疫情轉知，若調出舊公文抄襲當年防疫作為，海軍也不會落到今天下場。

以新冠肺炎有失去味覺症狀況為例，海軍直到軍艦9日靠港才知會，如此輕忽防疫作為，真不知軍方放行敦睦出訪的自信由何而來。在航行期間官兵發燒，支隊未通報，軍艦保防與政戰系統是否失靈，支隊違常作為是否反應，也應一併查清楚。至於為什麼沒通報，是隱瞞或何原因，國防部調查後，如涉刑責，就要法辦，不是記過處分就算了。因為隱瞞疫情造成全國防疫大破口，絕不可原諒。

至於民進黨立委王定宇爆料敦睦在疫情期間有機密任務，更是不可取。民進黨天天指國民黨立委吳斯懷有問題，王定宇說的事，若是屬實，才是真涉洩密；更何況，敦睦官兵健康無可取代，好好人帶出去，回來染疫，與有沒有執行機密任務何干，王定宇爆料只是賣弄他知道的比國人多一些。真攤開來說，王定宇所謂的機密任務，沒有重要到今年非做不可做，竟折損了官兵健康。

(中時 )