新冠肺炎疫情重創觀光業，但離島唯一銀級環保旅館正好友卻不惜盈虧砸錢做海龜模型、打造減塑慢行巷，老闆蔡正男自嘲盼能趁「休養生息」時將小琉球轉型成環境教育島嶼。（謝佳潾攝）

新冠肺炎疫情重創觀光業，但離島唯一銀級環保旅館正好友卻不惜盈虧砸錢做海龜模型、打造減塑慢行巷，老闆蔡正男自嘲盼能趁「休養生息」時將小琉球轉型成環境教育島嶼。（謝佳潾攝）

新冠肺炎疫情重創觀光業，年破百萬遊客的小琉球也難倖免，昔日島上人山人海盛況不復在，民宿業者哀鴻遍野，不過離島唯一銀級環保旅館正好友卻不惜盈虧砸錢做海龜模型、打造減塑慢行巷，老闆蔡正男自嘲盼趁「休養生息」將琉球轉型成環境教育島嶼。

蔡正男是土生土長琉球人，對小琉球的觀光崛起史再熟悉不過，而這也讓一向重視環境保育的他，不斷思考觀光與生態間存在的優劣問題，他相信水能載舟也能覆舟，所以多年來堅持以環保為最高原則推觀光，並以身作則打造環保旅店，告訴其他業者「環保也能賺錢」。

他推的「環保觀光」很特別，如帶遊客去海邊找海龜、去潮間帶看生態時，會多帶小海龜等生物模型在旁進行專業講解，他說，遊客到小琉球不應該只是看海龜，而是要趁機學習環境教育，「小琉球是靠自然生態撐起一片天」，需由業者與遊客一同維護才能永續發展。

在他的努力下，環保旅店經營得有聲有色，近來還進階變成全台唯二、離島唯一獲政府認證的銀級環保旅館。不過，在疫情的衝擊下，仍難逃低訂房率的命運，不過他卻很怡然自得，自嘲「既然休養生息就拚觀光轉型」。

疫情爆發至今，他至少花20萬升級環保觀光的配備，如加做大海龜模型，為之後的解說更精進內容，同時在旅館旁打造「減塑慢行巷」，透過海龜密碼的壁畫、廢棄輪胎改成的沖洗台等，讓小琉球慢慢轉型成環境教育的島嶼。

(中時 )