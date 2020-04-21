北韓領導人金正恩是病危？還是無甚大事？各國都只能猜測，隔著對馬海峽的日本，並不敢多加猜測，避免誤判情勢。

日本內閣官房長官菅義偉在內閣會議後的記者會上，被問到對金正恩近況的看法，他只說：「相關的報導我也有看到。日本對北韓的趨勢也相當關注，並正在盡一切努力，收集和分析情報。但是我不想對此發表評論，我們能做的是繼續與美國與其他國家合作，分析相關的資料。」

防衛大臣河野太郎說：「有各式各樣的報導和說法，但是現在還不能有效判斷。我們一直對北韓保持警惕和監視。」

外交部一名官員也說：「我知道新聞報導。但目前所有說法都尚未證實，能做的就是收集資料，同時密切關注美國與韓國的局勢。」

北韓在過去幾次飛彈試射，故意朝向日本，因此日本當然也很在乎北韓的情況，不過中間還涉及歷史問題，韓國也時刻警戒日本，使得在情況不明的當下，日本不方便對朝鮮半島多做評論。

(中時電子報)