大陸一線女星楊冪人稱戲劇女王，童星出身的她，以《神鵰俠侶》、《小時代》和《三生三世十里桃花》等站上事業高峰，但在婚姻上卻大跌一跤，她與港星劉愷威5年婚，頻傳被出軌後終恢復單身，近期屢被爆和小3歲魏大勛談姊弟戀，她卻不敢認。

4歲演戲成戲精 長大美麗轉身成當家花旦

童星出身的楊冪，從小參加兒童表演培訓班，4歲時參加電視劇《唐明皇》徵選，接演幼年版咸宜公主，陸續也演出電影《武狀元蘇乞兒》和電視劇《猴娃》，小楊冪拍戲敬業又認真的態度，給《猴娃》的導演李小婉留下深刻印象。

楊冪從小就是美人胚子，一雙大眼睛惹人憐。（圖／取材自休閒小林哥微博）

青春期的楊冪以模特兒出道，並在2003年首演電視劇《紅粉世家》，隔年在《神鵰俠侶》中的郭襄一角打開知名度，這兩部不僅開啟楊冪的古裝劇道路，也是她演藝事業的重大轉捩點，同時楊冪積極朝大銀幕發展，並在2007年演出電影《門》，這也是她的電影首秀。

楊幂演藝事業爆發是在2009年，她在電視劇《仙劍奇俠傳三》一人分飾「唐雪見」和「夕瑤」兩角，楊冪演技精湛、角色拿捏到位，人氣狂飆的楊冪還與黃聖依、王珞丹和劉亦菲一同被封是新「四小花旦」。

楊冪接連以《神鵰俠侶》、《仙劍奇俠傳三》等戲爆紅。（圖／取材自新浪娛樂微博）

爆紅的楊冪此後也當起「拼命三娘」，工作滿檔的她，曾在一年內拍了拍攝8部電視劇、2部電影，辛苦工作也換來高人氣，尤其以她主演的穿越劇《宮》，不僅創高收視，親自演唱主題曲《愛的供養》更是夯爆，創下另一個事業高峰，在各大小獎項都可以看到楊冪的身影。

人爆紅負評多 不缺黑歷史女星

不過楊冪也遭批評作品良莠不齊，被第四屆金掃帚獎選為「最令人失望女演員」，但這都無損楊冪的高人氣，楊冪在2012年自立門戶，成立自己的工作室，更在同年擠進「中國百大名人權力榜」的前20名。

人紅是非多，楊冪也逃不過，她接連遭網稱有腳臭、唱歌難聽、髮際線高、整形，她都不以為意，還高EQ在大喜之日自嘲腳臭「已經把婚鞋換好」，大方說要植髮，對於整形傳聞，則以自己生過小孩「動刀」最多來回應，楊冪不只以毒攻毒，還曾豁達稱自己是「最不缺黑歷史的女明星」。

楊冪與劉愷威拍戲結緣，兩人婚姻僅維持5年就畫下句點。（圖／取材自新浪娛樂微博）

楊冪在2011年與港星劉愷威因拍電視劇《如意》傳出假戲真作，兩人大方認愛後，還以情侶之姿合作電影《HOLD住愛》和電視劇《盛夏晚晴天》，兩人也在2013年奉子成婚，隔年生下女兒「小糯米」，不過一家三口溫馨的天倫畫面，卻因各自工作忙碌、聚少離多，屢被傳出離婚。

楊冪劉愷威奉子成婚 卻不曾被看好

劉愷威還曾被直擊，在深夜進入女星王鷗房間對劇本，兩人一對劇本就是好幾個小時，儘管楊冪力挺：「我無論如何都相信愷威」，無奈楊冪與劉愷威的婚姻最後在2018年宣布離婚，兩人也將以親人的身份一起照顧孩子。

恢復單身的楊冪把重心都放在事業上，陸續推出電視劇《談判官》、《扶搖》和電影《寶貝兒》，其中《寶貝兒》聚焦大陸電影鮮少關注的缺陷兒、棄嬰議題，該片也被外界視為楊冪的轉型之作，不過《寶貝兒》在大陸電影網站中評價卻是反應兩極。

恢復單身的楊冪把重心都放在事業上，但外界仍對她的感情生活相當關注。（圖／取材自嘉行楊冪工作室微博）

外界仍對楊冪的感情世界十分關注，過去放話「離婚就娶她」的王思聰就曾被點名，接著楊冪與鄧倫的互動也引來遐想，但楊冪則以「別人嗑我CP就不OK了吧，就不了吧！」間接否認和鄧倫緋聞。

楊冪近期屢被傳與小3歲魏大勛談姊弟戀，曾合作真人秀《明星大偵探》的兩人，被陸媒直擊一起看展覽，去年底和日前還被拍到一前一後同進酒店，兩人都沒有對外回應，也令外界好奇，這段姊弟戀是否真有譜。

(中時電子報)