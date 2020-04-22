南庄舊台陽煤礦場內，有許多老員工住屋。〔謝明俊攝〕

台陽煤礦老住戶林美華因被趕離老家，心情鬱悶下服農藥自身亡。〔翻攝照片／謝明俊苗栗傳真〕

林美華在自己老宅服農藥自殺身亡。〔謝明俊攝〕

苗栗南庄昔日知名台陽礦業公司，在現今獅山村14鄰山區擁有大片礦場土地，當年礦主涂添貴為照顧員工，讓多名員工無償使用礦場土地蓋屋居住。5年前，涂家子孫將礦場10餘甲土地全部賣給一名金姓韓國人，金某要趕走台陽老員工，並提告拆屋還地勝訴，1名老婦林美華為此自殺身亡，消息傳出已引發鄉親眾怒。

金姓地主在接受記者查證時回應，他確實在5年前就購買南庄土地，並透過律師通知住戶搬離，從未與住戶接觸，法院判決他勝訴，就照著法律走，他並未親自出面去要求住戶拆屋還地，有住戶想不開自殺，跟他一點關係都沒有。

民國50年代，南庄鄉內發現煤礦，形成南庄煤礦的黃金年代，其中由涂添貴所成立的台陽礦業公司，在現今獅山村14鄰的山區，擁有10餘甲的礦場，雇用許多員工從事產煤，由於許多員工居無定所，因此，涂添貴同意員工利用礦場空地，自費造屋居住。至台陽名下所有礦場停止作業後，仍有10多戶老員工及後代住在當地。

這些仍然住在原地的老員工中，有多戶是低收入或是中低收入戶，因家境經濟困難只住在老宅過活，其中一名78歲的劉姓阿婆，獨居老宅，她在法院開庭時向法官卑微請求，能否讓她在老家住到終老？但最後仍然敗訴。

2015年，一名金姓韓國人從涂家後代手中買下整片礦場土地，根據苗栗地方法院調查，金某購地價格相當便宜，每平方公尺僅78．4元新台幣。金某買下土地後，就分批拜訪老住戶，要求搬離歸還土地，否則要收取高額地租，部分住戶拒絕，金某於是在2018年6月向苗栗地院提起民事訴訟，控告其中5戶要求拆屋還地，今年元月17日，苗栗地院以住戶與涂添貴間並無有效的租賃或是同意居住證明，判處金某勝訴。

住戶鍾選平指稱，金某勝訴後，態度強硬地要求住戶拆屋還地，多位低收入戶，被迫搬離居住超過60年的老。其中一名73歲的老婦林美華，因每天擔心無處可住，竟出現憂鬱症，今年4月3日在住處服農藥自殺。

韓國地主強勢要求拆屋還地，卻逼死老婦，消息傳出後已引起南庄地區鄉親群情激奮，也有部分老住戶於上周找上苗栗縣議長鍾東錦陳情，希望金某能顧慮老住戶中有低收戶及老人，能讓他們繼續住下去，不要逼人走上絕路。

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